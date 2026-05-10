社債とは企業が資金を調達するために発行する債券で、銀行預金よりも高い金利が期待できることがあります。そのため、少しでも利回りを上げたいと考える人にとって、魅力的な選択肢となっています。一方で、金利の高さには必ず理由があり、その背景にあるリスクを理解することが重要です。金利が高いということは？まず確認したいのは、発行している企業の信用力です。安定した収益を持つ企業であれば、利息や元本が支払われる可能