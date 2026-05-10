2026年５月10日、FC東京が２−１と劇的な逆転勝利を収めた東京ダービー後、１アシストを決めた佐藤龍之介は「アドレナリンがめちゃくちゃ出た」喜びを口にした。室屋成の同点弾をお膳立てしたスルーパスを「これまでの積み重ね」と表現した佐藤は、日本代表の森保一監督が視察していたからといって特別な感情はなく「この試合に限らず自分のベストを尽くした」と述べている。とはいえ、ワールドカップのメンバー発表（５月15