佐世保市鹿町町で9日、船を焼く火事が相次ぎ、警察は放火の可能性も視野に捜査しています。 9日午前10時頃、佐世保市鹿町町で「船のデッキから炎と煙が見える」と通行人から通報がありました。 警察によりますと、岸壁に係留されていたクルーザーが全焼したということです。 また、午後9時50分頃にも鹿町川に係留されていたプレジャーボートが全焼する火事がありました。 いずれもケガ人はいませ