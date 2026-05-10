ソフトバンク８−３ロッテ（パ・リーグ＝１０日）――ソフトバンクが逆転勝ち。三回に周東の適時三塁打と本盗で追いつき、四回に栗原のソロで勝ち越した。前田悠が今季初勝利。ロッテは３カード連続の負け越し。◇西武６−１楽天（パ・リーグ＝１０日）――西武が今季初の４連勝。一回にネビンの適時二塁打で先制し、その後もネビンのソロや西川の２ランなどで突き放した。楽天は投手陣が振るわず４連敗。◇日本ハム２−０オ