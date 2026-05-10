俳優の佐藤二朗（57）が9日放送のNHK Eテレ「スイッチインタビュー」（土曜後9・30）に出演。俳優人生を振り返って「いまだにうれしい」ことを明かした。小学4年生の学芸会でせりふを発するたびに保護者たちが大爆笑。これをきっかけに「役者になる運命だ」と思うようになった。一方で“東京に行って役者で食えるわけがない”とも感じ、信州大に進学。俳優養成所に通うも芽が出ず、大学卒業後は2度の就職を経験した。その後