巨人９−４中日（セ・リーグ＝１０日）――巨人が今季最多９得点で連敗を３で止めた。六回に浦田の２点三塁打で逆転し、終盤にも浦田の２点二塁打などでリードを広げた。中日は救援陣が崩れた。◇阪神３−０ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１０日）――阪神が零封勝ち。五回に才木のスクイズで先制し、六回の佐藤のソロなどでリードを広げた。７回無失点の才木は４勝目。ＤｅＮＡは打線のつながりを欠いた。◇広島４−０ヤクルト（セ