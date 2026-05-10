Sunトピ福山さんです。きょうは母の日ですね！今回は、そういった特別な日の贈り物にもピッタリな不思議な紙をご紹介します。福山佳那 気象予報士「こちら、“花咲く和紙(R)”と書いてあります。この紙、土に植えると花が咲くんだとか！」土に植えるんですか？そうなんです!驚きますよね!よく見ると、紙に黒い点のようなものが見えませんか？これが、花の種なんです。紙を一晩、水に浸してから土に植えると、花やハーブが咲く