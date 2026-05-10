昨年１２月に病気で手術したことを告白した歌手の華原朋美（５１）が近影を公開した。１０日にインスタグラムを更新し、「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます子供って可愛いこどもの日に急遽（きょ）、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした」と近況を報告。「テレビの収録が一本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂きサファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おも