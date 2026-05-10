◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）が、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を破って好発進した。立ち合い頭で当たって、右をのぞかせた。攻めを休むことなく、すかさず肩透かし。相手の体勢が崩れたところを、一気に突き出した。身長差１２センチ、体重差５５キロある相手を圧倒する内容に、館内も大歓声。「いい相撲だったと思う。押し続けることしか考えていなかった」とうなずいた。春巡業は