◆パ・リーグ西武６―１楽天（１０日・ベルーナドーム）西武が４連勝。今季初の同一カード３連勝を成し遂げ、貯金を３に増やした。４番のタイラー・ネビン内野手（２８）は初回２死一塁、右翼フェンス直撃の先制二塁打を放つと、３回先頭では左越えに４号ソロをたたき込むなど、２安打２打点の活躍を見せた。この日は母の日。感謝の気持ちを鮮やかなピンク色のバットに込めて、２万７３６４人の大観衆で埋め尽くされたベルー