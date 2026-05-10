◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）中日の鵜飼航丞外野手が、自身２度目となる“母の日弾”を放った。１―３の４回１死一塁。森田の高め変化球を強振し、左翼テラス席にたたき込んだ。勝ち越しを許した直後に飛び出した同点２ランに「長打が持ち味。スタメンで出させてもらった時に、いい場面で打てた。こういうのを続けていきたい」と好感触。４月１８日の阪神戦（甲子園）以来、自身１３試合