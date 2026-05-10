大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）、幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）が関脇琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）をすくい投げで破り、白星スタートとなった。土俵際まで追い詰められたが、物言いの末に琴勝峰の右ヒジが先に土俵についており、行事軍配差し違えで勝利。取組後は「足は痛くない。最初から前に出られて良かった。久々に初日勝てたので」と納得の表情を浮かべた。昨年の名古屋場所で新入幕を果たし、この日は初