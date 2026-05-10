◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が、初登板からの連続試合無失点を１５に伸ばし、自身が持つ球団新人記録を更新した。１点リードの６回から登板。まずは先頭・石伊をシンカーで見逃し三振に抑えると、続く鵜飼を三ゴロ、田中を二ゴロとテンポ良く３者凡退に仕留めた。これまではビハインドでマウンドに向かうことが多かったが、この日は１点リード