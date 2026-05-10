◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２１節三菱重工浦和１―０日テレ東京Ｖ（１０日・埼玉スタジアム）日テレ東京Ｖは三菱重工浦和に敗れ、リーグ戦２連敗となった。前半９分に先制を許し反撃を試みたが、ノーゴールに終わった。昨季まで三菱重工浦和でプレーしたＭＦ猶本光は、今季最長となる８７分間プレーした。最終ラインからのロングボールでの失点が決勝点となり、連敗を喫した。敗れたが、前線からの守備は効果的で後半に入る