◆大相撲▽夏場所初日（１０日、両国国技館）大関に復帰した霧島（音羽山）が白星発進した。幕内・隆の勝（湊川）との立ち合いで頭からぶつかり、起こした。さらに突っ込んできた相手を左に開いてはたき込んだ。過去６勝１４敗の相手に「思い切り当たろうという気持ちで土俵に上がった」と振り返った。八角理事長（元横綱・北勝海）は「立ち合いがいい。あのまま持っていければもっと良かったけど、踏み込んでいるから効いた」