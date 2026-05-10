【モデルプレス＝2026/05/10】元NMB48の山本望叶が5月9日、自身のInstagramを更新。ヒョウ柄のキャミソールを身に着けたコーディネートを公開した。【写真】元48グル人気メン「デコルテも肌も綺麗」色白素肌輝くキャミソール姿◆山本望叶、デコルテ＆美背中際立つキャミ姿披露山本は「ヒョウ柄すきなんだあ」とつづり、夜の街角に佇むプライベートショットを投稿。ロングヘアをなびかせたショットで、ヒョウ柄のキャミソールを着用