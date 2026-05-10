【モデルプレス＝2026/05/10】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が5月9日、自身のInstagramを更新。プールサイドでのショットを公開した。【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「オーラ凄い」美脚スラリのプールサイドショット◆池田美優、プールサイドで美脚際立つ3月30日の投稿で、産婦人科の担当医からのOKを得て、夫でモデルの大倉士門とハワイを訪れたことを明かしていた池田。この日はその際のショットだと思わ