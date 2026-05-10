【モデルプレス＝2026/05/10】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が5月9日、自身のInstagramを更新。交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「美しすぎて眼福」イケメン恋人との密着ショット◆辻加純、辻野太陸と2ショット辻は「10代らすと 関わってくれたみんなありがとう」とつづり、10日の誕