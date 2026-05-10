高安に敗れ、土俵下で付け人らの肩を借りる豊昇龍＝両国国技館大相撲の横綱豊昇龍が夏場所初日の10日、小結高安に敗れた一番で右太もも裏を負傷した。上手投げで土俵に崩れ落ちた際に両足がそろったまま左右に広がり、痛めたとみられる。大の里の休場で一人横綱となった今場所だが、2日目以降の出場が懸念される状況となった。豊昇龍は土俵から下りると若者頭の肩を借りて歩き、花道奥からは車いすに乗って両国国技館内の相撲