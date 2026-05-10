MF三笘薫(ブライトン)の怪我について、FC東京対東京ヴェルディの試合を視察した森保一監督が試合後に言及した。日本代表は15日に北中米ワールドカップに臨む26人のメンバーを発表。指揮官は「まだ正確な情報としては報告を受けていない。チームスタッフからは、まだどれくらいの回復の期間を要する怪我かと言われたらまだわからないということで。軽症であることを願っているけど、軽症ではないかなという、そういう印象は聞いて