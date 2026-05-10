長崎市の長崎原爆資料館で9日、エレベーターが停止し利用者が約30分間閉じ込められました。 長崎市によりますと、9日午後3時頃、長崎原爆資料館の正面玄関前のエレベーターが地下1階から地下2階に向かう途中で停止しました。 中には女性3人が乗っていて、非常連絡ボタンで保守業者に連絡しましたが、約30分間エレベーター内に閉じ込められました。 3人にケガなどはなかったということで