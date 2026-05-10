１５日にサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨むメンバー発表を控える日本代表の森保監督が１０日、Ｊ１百年構想リーグを視察後、報道陣の取材に応じた。９日に負傷した三笘（ブライトン）について、「どれくらいの回復期間を要するかはまだわからない。軽傷であることを願っているが、軽傷ではないかなという印象的なところは聞いている」と説明。２６人のＷ杯メンバーについて、「大体固まっているが、ケガ