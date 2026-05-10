◇明治安田J1百年構想リーグEAST第16節第2日東京V 1―2 FC東京（2026年5月10日味の素スタジアム）東京Vが試合終了直前の失点でFC東京とのダービーに敗れた。前半29分にMF森田晃樹（25）のこの大会初ゴールで先制したが、41分に追いつかれ、後半50分に決勝点を決められた。城福浩監督（65）は「前半は多少押し込まれると想定していたが、後半は我々の時間だと思っていた。そこで2点目を決められなかった。ちょっとした質