第34回橋田賞授賞式が10日、都内で行われ、主演したNHK連続テレビ小説「あんぱん」の演技で同賞を受賞した今田美桜（29）が喜びを語った。作品では「アンパンマン」の作者やなせたかし氏の妻、小松暢さんをモデルにした朝田のぶを演じた。「豊かな感受性と確かな表現力により、明るさと芯の強さを併せ持つヒロインの心の機微を繊細に体現し、激動の時代を生き抜く女性像を鮮やかに描き出した」と評価された。今田は「放送から半年