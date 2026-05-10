歌手の氷川きよしが10日にInstagramを更新。幼少期の母子2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】氷川きよし、母との2ショット母の日に氷川が「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」と投稿したのは母との2ショット。写真には幼い氷川の後ろで佇む母の姿が収められている。投稿の中で氷川は「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。