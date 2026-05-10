◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２１節三菱重工浦和１―０日テレ東京Ｖ（１０日・埼玉スタジアム）三菱重工浦和が日テレ東京Ｖをホームで迎えた一戦は、ＦＷ島田芽依が前半９分に決めた先制点を守り切り１―０で勝利した。三菱重工浦和は今季１試合を残して２位が確定した。この日は２２―２３年以来３度目となる埼玉スタジアム開催で、クラブ史上最多観客数の８４７２人が詰めかけた。前半９分、ＤＦエスタのロングボールをＭＦ