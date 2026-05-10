◇ラグビーリーグワン最終節神戸２４―１９東京ベイ（１０日、スピアーズえどりくフィールド）レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、３位東京ベイは２位神戸に１９―２４で敗れた。ホーム「えどりく」では、トップリーグ時代の２０１９年から３０試合目で、初めて黒星。勝てば準決勝から戦う２位となっていた一戦を落とし、フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「上位同士の争いと呼べる試合だった。接戦で小