今回は、友人Aに聞いた、帰省のやり取りで気づいた話です。何気ない一言が、思いがけない受け取られ方をしていたかもしれなくて──。 いつもの質問 「今年の休みは何日？」「いつ帰ってくるの？」長期休みが近づくたび、Aは決まって息子夫婦にそう聞いていました。大型連休には必ず帰省してくれる子どもたち。遠方に住んでいるため移動は大変だとわかっていながらも、帰省の予定を確認するのが習慣になっていました。 積