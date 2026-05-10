女優の本田望結の最新ショットに絶賛の声が寄せられている。本田は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「＃横浜国際映画祭＃感謝ありがとうございました」とつづり、真っ赤なドレス姿に高めのポニーテールをした姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛い」「赤いドレスが似合ってます」「スタイル良い」「雰囲気ガラッと変わって見えるね」「綺麗です」「素敵なお姉さんだね」「美しい……」「大人っぽい」な