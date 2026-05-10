◆天皇杯サッカー静岡県代表決定戦▽決勝アスルクラロ沼津０―０（ＰＫ４―２）ホンダＦＣ（１０日、静岡・愛鷹競技場）Ｊ３からＪＦＬに降格したアスルクラロ沼津が、２年ぶりに天皇杯出場を決めた。昨季ＪＦＬ王者・ホンダＦＣと１２０分を戦い、０―０の末に迎えたＰＫ戦を４―２で制した。勝利の立役者はＧＫ大久保択生（３６）だ。後半のピンチで何度も好セーブを見せると、ＰＫ戦では先頭からの２本を連続で止めた。