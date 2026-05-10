プロ野球・横浜DeNAベイスターズの公式サポーティングガールズユニット「diana」の元メンバーでモデルの山吹香織(38)が9日、自身のインスタグラムを更新。絞り込まれた美しいスタイルを公開した。 【写真】美しいくびれと腹筋ですね」 「このシリーズ反響よかったので笑」とつづり、白いショート丈のタンクトップと黒いボトムでお腹周り全開のスポーティースタイルを披露。