城福浩監督が試合後にチームのあるべき姿について話した東京ヴェルディは5月10日に行われた明治安田J1百年構想リーグの第16節で、FC東京とのダービーマッチに臨んだ。キャプテンのMF森田晃樹が今季初ゴールを決め、前半29分に先制。しかし、前半のうちに同点に追い付かれると、主導権を握っていた後半アディショナルタイム5分に決勝点を奪われ、悔しい敗戦を喫した。前節・川崎フロンターレ戦では、先発7人を入れ替えるターン