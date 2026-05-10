■陸上・第13回木南道孝記念陸上競技大会（10日、大阪府・ヤンマースタジアム長居）男子10000m決勝は日本記録保持者の鈴木芽吹（24、トヨタ自動車）が27分20秒11で優勝、日本陸連が定めるアジア大会派遣設定記録の27分31秒27も突破したため、アジア大会代表に内定した。32年ぶりに日本で開催となる9月のアジア大会代表選考を兼ねた10000m決勝。13人が出場したレースは序盤、ペースメーカーを務めるマル イマニエル（トヨタ紡織）の