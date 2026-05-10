松阪競輪の「アクアリッズカップG3ナイター」は2日目を迎えた。ガールズの3Rは児玉碧衣（31＝福岡）が危なげない走りで5車身差の完勝。これで2連勝だ。4日間のロングラン開催だがG1を見据え、バックを取る競走にこだわっている。「まだ2日目なので、いつもと変わらない過ごし方をしている。3日目が終わった後ですね。とにかく疲労を残さないように」3月の西武園4日制での経験を生かし、今回は万全の状態で決勝戦を迎えた