◇明治安田J2・J3百年構想リーグの第16節新潟1―1（PK2―3）金沢（2026年5月10日金沢ゴーゴーカレースタジアム）明治安田J2・J3百年構想リーグの第16節が10日に行われ、J2新潟は敵地で金沢と対戦。1―1から突入したPK戦を2―3で落とし、連勝は2で止まった。1点ビハインドで迎えた後半追加タイムにDF藤原奏哉主将（30）が執念の同点弾を決め、終了間際には勝ち越しの決定機もあったが決めきれなかった。16日間で5試合を戦