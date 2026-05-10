「想定している敵の位置」によって異なる軍用機の迷彩戦闘服や車両、そして航空機などに施される迷彩は、戦闘地域の風景に紛れ、敵から発見されるのを遅らせる目的でデザインされています。地上で活動する車両の場合はだいたい1パターン、あっても積雪時を含めた2パターン程度で済みますが、空を飛ぶ航空機の場合は上下左右、あらゆる方向から見られるため、その任務に応じて様々な迷彩パターンを採用しているのが特徴です。【た