「弟への愛が伝わってきます」「泣きそうになりました」と絶賛の声が寄せられているのは、2頭のわんちゃんが飼い主さんの赤ちゃんと初対面した時の光景。 まるで本当の姉弟のように弟くんを見守るわんちゃんの光景は10万再生を超えることに。出会った瞬間から愛情を感じるわんちゃんの光景が、感動を呼んでいます。 【動画：赤ちゃんを初めて家に連れて帰った結果→犬が『興味津々』で近付いて…あまりにも尊い光景】 カ