おじいちゃんに愛犬たちのお世話をお願いして出張に出かけた飼い主さん。心配になり見守りカメラを覗いてみた結果、想定外だった光景が話題になっているのです。 思わず笑顔になること間違いなし！微笑ましいその光景は記事執筆時点で278万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：出張中、おじいちゃんに犬を預けた結果→心配でカメラを覗くと『張り紙』があって…まさかの光景】