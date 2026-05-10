そろそろ新生活にも慣れてきた時期でしょうか。いろいろ気になることがでてきたり、GWでひと息ついて連休明けの英気を養ったり、人それぞれかもしれませんが、気温も上がってきたことで、夏に向けた準備も考えておきたいところ。だからこそ毎日をより快適にしてくれる便利アイテムには注目です。そこで今回は、快適な履き心地が魅力のリカバリーサンダルをはじめ、夏キャンプで活躍するケアスプレー、旅をスマートにするパッカブル