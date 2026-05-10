FC町田ゼルビアは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。７分と36分に挙げたナ・サンホの２ゴールで、２−０と快勝した。試合後のフラッシュインタビューで黒田剛監督は、「開始15分までが勝負だった」と試合の入りを勝因に挙げた。続けて、「気後れしないように入ろうということで、熱量を持って入れたことが得点につながったんだと思います」と振り返った。先制シ