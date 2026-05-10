2026年５月10日、FC東京が東京ダービーで２−１と勝利。視察後、囲み取材に応じた日本代表・森保一監督は左サイドバックで先発出場した長友佑都を次のように評した。「すごくアグレッシブに、すごく情熱的にプレーしていたと思います。佑都の熱いパフォーマンスがチーム全体に良い影響を与えていました。最初から勝ちに行く中で攻撃にも守備にも関わっていく部分が見れて良かったです」 では、１アシストを決めた佐藤龍之