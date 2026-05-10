北海道・江別市できょう（２０２６年５月１０日）午前、農園の倉庫が燃える火事がありました。けが人はいないということです。建物から噴き出す真っ赤な炎。火事があったのは、江別市江別太にある農園の倉庫です。（１０日）午前10時15分ごろ、関係者から「爆発音がして出火」と消防に通報がありました。消防によりますと、他の建物への延焼はなく、火はおよそ4時間後に消し止められたということです。この火事によるけが人はおら