戸田恵梨香さんが主演を務めるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が、面白すぎると話題です。4月27日から配信がスタートした作品で、戸田さんは有名な占い師・細木数子さんを担当。テレビでも大活躍した細木さんの半生に基づくドラマで、裏社会との関係や霊感商法などにも触れ、波乱に満ちた生涯が赤裸々に描かれています。大ヒット中の『地獄に堕ちるわよ』ですが、何が面白いのでしょうか？ すべてのドラマを視聴している元テレ