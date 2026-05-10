陸上女子１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来（三井住友海上）が１０日、マラソンデビューの展望を語った。この日の木南道孝記念（大阪・ヤンマースタジアム長居）、女子１万メートルは３２分５９秒６８で９位。序盤は第２集団につけるも、中盤以降は思うようにスピードを上げることができなかった。レース後には「思ったよりも流れに乗れなくて、前半から動きが悪い中での走りになってしまった。でも最低でも（