大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内隆の勝（湊川）をはたき込んで白星発進した。取組後は「思い切り当たる気持ちで土俵に上がった。初日が一番大事だから、勝っても負けても自分の相撲を取る意識だった」と納得の表情を浮かべた。春場所で優勝を遂げて大関に返り咲き、幸先のいいスタートとなったが「あまり考えない。（今日の）一番だけ集中して行った。自分の一番を思い切り取る