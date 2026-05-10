俳優の要潤（４５）が１０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。作家・占い師の細木数子さんとのエピソードを明かした。Ｎｅｔｆｌｉｘで細木さんの生涯を描いた作品「地獄に堕ちるわよ」が配信され注目を集めている。フジテレビ系「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜」で細木さんと共演していた要は、「まだ拝見出来ておらず、出演もしていません」とした上で、細木さんとの思い出を振り返った。細木さんは「地獄に堕ちる