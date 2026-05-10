中日は１０日の巨人戦（バンテリン）に４―９で敗れて連勝は２でストップ。借金は９となり、わずか１日で最下位に転落してしまった。母の日に母親・麻衣子さんへプロ初勝利をプレゼントしたかった中日のドラフト２位ルーキー・桜井頼之介投手（２２＝東北福祉大）だが、１―１の４回無死一塁の場面でダルベックに被弾。初球１３７キロフォークを左翼席へ運ばれ２点のリードを許した。それでも４回一死一塁から鵜飼が左翼ホー