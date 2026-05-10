大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が小結高安（３６＝田子ノ浦）に屈して黒星発進。右足を痛めるアクシデントに見舞われた。仕切りでは高安とにらみ合い。両者ともに視線をそらさず、激しく火花を散らし合った。しかし、その後の取組で豊昇龍は高安の上手投げをこらえた際に右太もも裏付近を負傷。自力で歩くことができず、車イスに乗せられて国技館内の相撲診療所へ向かった。その後は