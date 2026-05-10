タレントのパク・ミソンが、久しぶりに復帰した近況を伝えた。最近、YouTubeチャンネル「ミソン・インポッシブル」には、「1年6カ月ぶりに…ミソン・ボスが復帰します」というタイトルの動画が投稿された。【写真】パク・ミソン、“全身紫”でBTS公演を満喫！スタッフと合流して散歩に出たパク・ミソンは、「どこに行こうか？私がいつも散歩に行く場所があるの。雲井（ウンジョン）湖公園、そこに行こう」と自身のお気に入りコース