【モデルプレス＝2026/05/10】14年目を迎える世界最大級のKカルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が千葉・幕張メッセにて、5月8日から10日に渡って開催。ここでは3日目のレッドカーペットの様子をまとめる。【写真特集 Vol.1】【写真】「KCON」3日目ヘッドライナー飾る5人組アイドル◆ZEROBASEONE・岩田剛典・ME:I・&TEAMら集結10日のレッドカーペットにはZEROBASEONE（ゼロベースワン）、CORTIS（コルティス）、izna（